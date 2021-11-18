Школы и ссузы возвращаются к очному формату обучения

11:10 18 ноября 2021
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Учащиеся 5-11 классов школ Тюменской области и колледжей с 22 ноября переходят от дистанционного к очному формату обучения, сообщили в Оперштабе. 

После осенних каникул ученики 5-11 классов две недели продолжали учиться дистанционно. Мера была направлена на снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. 

Что касается студентов вузов, которые после 8 ноября также на дистанте, то в этом формате они продолжат обучение, как отмечалось ранее, до улучшения эпидситуации в регионе. 

Теги: вузы , коронавирус , образование
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