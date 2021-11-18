Школы и ссузы возвращаются к очному формату обучения

Учащиеся 5-11 классов школ Тюменской области и колледжей с 22 ноября переходят от дистанционного к очному формату обучения, сообщили в Оперштабе.

После осенних каникул ученики 5-11 классов две недели продолжали учиться дистанционно. Мера была направлена на снижение заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

Что касается студентов вузов, которые после 8 ноября также на дистанте, то в этом формате они продолжат обучение, как отмечалось ранее, до улучшения эпидситуации в регионе.