Тюменцам рассказали, как делать правильные кормушки для птиц

Многие тюменцы с наступлением холодов стараются позаботиться о птицах: делают кормушки, подкармливают пернатых. Доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова поделилась, как это сделать правильно.

По ее словам, кормушки для птиц можно создать из различных материалов, главное – чтобы они были безопасными для хрупких крылатых.

"Кормушка может быть изготовлена из дерева, такие делают школьники на уроках технологии. Самая простая конфигурация – кормушка из пятилитровой пластиковой бутылки, только края бортиков у такого изделия не должны быть острыми. Кормушки можно соорудить также из коробок и тетра-паков с отверстиями", – рассказала эксперт.

Размещать кормушку рекомендуется на высотке порядка 1,5-2 метров над поверхностью земли. Некоторые бердвотчеры – наблюдатели за птицами – размещают их возле своих окон, в том числе на высоких этажах, и птицы туда успешно подлетают. Если использовать разные корма, то и увидеть получится больше разных видов птиц, пишет "Тюменская область сегодня".

"Если вы начали кормить птиц, это нужно делать непрерывно. То есть не один-два раза в месяц, а каждый день подкладывать небольшое количество корма. Безусловно, у птиц должен оставаться инстинкт по самостоятельному добыванию корма. Но в морозы и до схода снега птиц нужно подкармливать", – подытожила Мария Иванова.