Тюменцев приглашают на книжно-музыкальный лекторий о птицах

Мероприятие, посвященное Международному дню птиц, пройдет в природном парке "Юрибей" (ул. Федеральная, 8) в д. Черная речка Тюменского района 3 апреля. Начало — в 13 часов.

Участников познакомят с историями двух книг. Первая — издание "Естественная история птиц. Средняя Европа" 1902 года авторства орнитолога Иоганна Фридриха Наумана. В 1945 году из Кенигсберга экземпляр привез основатель зоологического музея ТюмГУ Анатолий Шаронов. Вторая книга — "Голуби.

Солдаты войны и вестники мира" Юрия Неелова, посвященная истории культурного голубеводства, богатой символистике и уникальным способностями этих птиц. Автор станет и одним из лекторов встречи.

На мероприятии выступят хор школы "Лира" и студенты колледжа искусств ТГИК, обучающиеся по специальности вокальное искусство, сообщает Тюменская линия.