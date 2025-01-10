"Россети Тюмень" направят более 26 млн рублей на защиту линий электропередачи от птиц

Фото - пресс-службы департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" в течение 2025 года смонтируют монтаж около 5,2 тысячи птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи в Тюменской области, Югре и на Ямале. На реализацию технических мероприятий и повышение надежности электроснабжения макрорегиона с населением 3,8 млн человек энергокомпания направит около 26 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

На опорах высоковольтных ЛЭП установят антиприсадочные и защитно-барьерные ПЗУ. Первые затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи объектов под напряжением, вторые защищают пернатых от контакта с гирляндами изоляторов и другими потенциально опасными для них элементами линейных энергообъектов.

Наибольший объем работ будет выполнен в Югре, где планируют установить более 2,6 тыс. специальных устройств. Еще свыше двух тысяч ПЗУ разместят на высоковольтных линиях Тюменской области и около 500 на Ямале.

Установка птицезащитных устройств осуществляется согласно экологической и технической политике "Россети Тюмень". Всего с 2019 года энергетики смонтировали на объектах в трех регионах Западной Сибири почти 26 тысяч ПЗУ, направив на эти цели более 106 млн рублей.