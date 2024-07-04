В "ЗапСибНефтехиме" в двенадцатый раз пересчитали птиц

Фото - Корпоративные коммуникации ООО «ЗапСибНефтехим»

В мае и в июне на территории "ЗапСибНефтехим" проходили ежегодные весенние и летние орнитологические обследования, входящие в состав комплексного проекта по охране птиц "Территория чибисов", реализуемого в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

С 13 по 17 мая орнитологи изучали территорию предприятия с целью определения жилых мест и гнезд различных видов птиц. Результаты обследования позволили выявить 40 видов птиц, включая чибисов, а также обнаружить десять гнезд, в том числе восемь гнезд чибисов, одно гнездо травника и одно гнездо большого веретенника, каждое из которых было защищено специальными предупреждающими знаками.

С 24 по 27 июня в результате обследования было выявлено 36 видов птиц, в том числе успешное размножение 7 пар чибисов, 3 пар большого веретенника и 3 пар травника.

Специалисты орнитологи отмечают важность дальнейших усилий по продолжению наблюдений и мероприятий по охране птиц, особенно наземно-гнездящихся видов, таких как чибисы, в рамках проекта "Территория чибиса" для поддержания и увеличения их популяции.

Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим":

Ежегодные обследования проходят на промышленной территории "ЗапСибНефтехима" с 2019 года. За шесть лет организованы уже 12 обследований, которые каждый год подтверждают, что реализация подобных проектов не только способствует сохранению видового разнообразия, но и подтверждает нашу социальную ответственность и участие в охране природы. Кроме предупреждающих знаков в местах гнездовий птиц мы также проводим информационную внутрикорпоративную кампанию, целью которой является поддержание экологического равновесия орнитофауны и бережного взаимодействия с природными ресурсами в городах присутствия компании.

За весь период проведения наблюдения ученым удалось зафиксировать 96 видов птиц, некоторые из которых охраняются Красной книгой России. Ежегодно орнитологи формируют особые рекомендации для предприятия, соблюдая которые удается не только поддерживать, но и создавать комфортные условия для жизни как оседлых, так и перелетных видов птиц.

Евгений Журавлев, орнитолог, эксперт программы социальных инвестиций "Формула хороших дел":