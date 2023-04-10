Тюменцы помогли сове вернуться в лес

Жители Тюменской слободы в Тюмени увидели на тротуаре сову и вызвали специалистов, после осмотра птицу вывезли в заказник регионального значения "Лебяжье".

"Птицу заметили жители Тюменской слободы в Тюмени, она сидела на тротуаре и не пыталась улететь. Специалисты Тюменского районного отдела прибыли на место, где установили, что это серая неясыть. Птица оказалась здоровой. Специалисты Тюменского районного отдела прибыли на место, где установили, что это серая неясыть. Птица оказалась здоровой", - сообщает информцентр правительства ТО.

На видео регионального Госохотдепартамента — момент возвращения совы в лес. Неясыть вывезли в заказник регионального значения "Лебяжье".