После перенесенного коронавируса тюменцам советуют больше гулять и решать кроссворды

Коронавирус может влиять не только на органы и системы человеческого организма, но и на психологическое здоровье. Если после болезни появляются апатия, тревожность, а также проблемы с памятью и вниманием, следует принять меры.

Психотерапевт Тюменского научного кардиологического центра Татьяна Николаенко отмечает, что если состояние затягивается, то нужно обратиться к терапевту, который даст направление к узкому специалисту.

Последствие вируса, влияющее на поведение и психологическое состояние человека – поражение нервной системы. Проявляется это ухудшением памяти, внимания. Потеря обоняния и вкуса тоже относятся к неврологическим проблемам. Чтобы справиться с этими "побочками", мозгу нужно помочь тренировками: учить стихи, разгадывать кроссворды и сканворды, считать в уме.

"Важно, чтобы человек не подвергался дополнительным стрессам, делал зарядку, гулял, полноценно питался, можно заняться рукоделием, это поможет развитию мелкой моторики, что способствует восстановлению когнитивных функций", - советует врач.

Для профилактики когнитивных и психических последствий коронавируса специалист рекомендует выполнять все предписания лечащего доктора, принимать витамины и смотреть в будущее с оптимизмом. Можно выезжать на природу, менять обстановку и концентрироваться на приятных эмоциях и событиях, а не листать с утра до вечера новостные ленты и социальные сети, изучая новости о коронавирусе, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".