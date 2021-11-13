Эксперты не советуют тюменцам убирать велосипеды и электросамокаты на зиму в гараж

Велосипеды и электросамокаты нужно правильно подготовить к хранению в зимний период, чтобы в следующем сезоне не возникло проблем с эксплуатацией транспорта. Эксперты не рекомендуют тюменцам убирать технику на холодный балкон или в гараж, а советуют использовать для этого специальные системы хранения.

Повышенная влажность и низкая температура могут спровоцировать преждевременный износ деталей. Важно и правильно подготовиться к зимовке.

"Нужно очистить велосипед от грязи, но нельзя пользоваться автомойками. Во время хранения колеса стоит держать накачанными. Если они будут даже немного спущены, камера и покрышка могут потрескаться к следующему сезону", — поделился велосипедист Михаил Матюхин.

Тормозные поверхности следует протереть сухой тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие остатки алюминия. Цепь отмыть от смазки: сначала водой, потом специальными средствами из веломагазинов.

При хранении электросамоката нужно внимательно отнестись к аккумулятору. Во время хранения его необходимо раз в месяц подзаряжать. Уровень заряда должен быть выше 50%", — прокомментировал консультант магазина электротранспорта Сергей Акимов.

Шины и резиновые поверхности самоката можно обработать силиконовой смазкой, пишет "Вслух.ру".