В Тюменской области проходит день пристального внимания к велосипедистам и самокатчикам

14:13 11 июля 2024
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В Тюмени и Тюменской области сегодня проходят рейды по безопасности людей на электросамокатах и велосипедах. В них принимают участие представители прокатных организаций, администрации муниципалитетов, автоинспекторы.

В Тюмени заместитель отдела Госавтоинспекции города  Александр Постовик, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Денис Квитко, представитель прокатной организации Андрей Снигирев призвали тюменцев, пользующихся электросамокатами и велосипедами, соблюдать ПДД. Автоинспекторы привлекли двух  велосипедистов, не спешившихся на "зебре", к административной ответственности.

Репортаж с улиц региона и фото нарушителей можно посмотреть в Telegram-канале ГАИ.

Теги: безопасность дорожного движения , велосипеды , ГИБДД Тюменской области , самокаты
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