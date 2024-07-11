В Тюменской области проходит день пристального внимания к велосипедистам и самокатчикам

В Тюмени и Тюменской области сегодня проходят рейды по безопасности людей на электросамокатах и велосипедах. В них принимают участие представители прокатных организаций, администрации муниципалитетов, автоинспекторы.

В Тюмени заместитель отдела Госавтоинспекции города Александр Постовик, заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Денис Квитко, представитель прокатной организации Андрей Снигирев призвали тюменцев, пользующихся электросамокатами и велосипедами, соблюдать ПДД. Автоинспекторы привлекли двух велосипедистов, не спешившихся на "зебре", к административной ответственности.

Репортаж с улиц региона и фото нарушителей можно посмотреть в Telegram-канале ГАИ.