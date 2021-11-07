Тюменские ветеринары рекомендуют владельцам собак защитить лапы питомцев

Зимой правила ухода за домашними питомцами немного меняются. Рекомендации зависят от состояния животного, его шерсти и среды обитания. Тюменские ветеринары рекомендуют защищать лапы собак, а для некоторых пород пригодится теплая одежда.

Как рассказала ветеринар Ольга Алентьева, особого внимания требуют собаки, живущие в городе. Для защиты лап от воздействия реагентов, которые используют для борьбы с гололедом, и от переохлаждения можно использовать специальный воск для лап. Он продается в любом зоомагазине. После прогулки лапы непременно нужно мыть или носить на улицу собачью обувь.

"Для особей, постоянно живущих в доме, зимний режим питания практически не меняется, а вот для животных, которые проживают на улице, нужно его усилить: кормить два или три раза в день, а также в будку или вольер постелить солому", - отмечает эксперт.

Собаковод Екатерина Христозова уже 13 лет воспитывает кокер-спаниеля и помогает маме с содержанием 11-летней гладкошерстной таксы. По ее словам, для короткошерстной породы уже осенью меняется гардероб – появляется свитер, шапка и одежда еще теплее. Более "шерстяной" кокер любит снег и зиму – никакой одежды и обуви зимой он не носит. Однако длительность прогулок для любой собаки в морозы все равно сокращается.

"Важно следить за лапами. Как только видишь, что пес поджимает их, нужно либо вывести собаку на чистый снег, либо идти домой и тщательно вымыть. Нужно, чтобы лапы собаки были правильно подстрижены: чтобы в них не забивался снег и не намерзал между пальцами", – поделилась собаковод.

Всем собаководам в темное зимнее время желательно использовать ошейник со светоотражающими элементами. Благодаря этому собаку будет видно на расстоянии, а прохожие не испугаются появлению животного из темноты, пишет "Тюменская область сегодня".