Кофе полезен для тюменцев при правильном употреблении

Диетологи считают, что вредных продуктов не существует. Вредными мы их делаем сами неправильным употреблением. По словам тюменского диетолога Елены Дородневой, в этот перечень входит и кофе.

По словам эксперта, нет ничего плохого в том, когда человек с утра для тонуса выпьет чашку хорошего свежезаваренного кофе. Однако пользы нет, если он в течение дня всю еду и приемы пищи будет заменять кофе с печеньем. Когда кофе употребляется в избыточном количестве – это вредно.

Диетолог отмечает, что при употреблении не более двух чашек в пересчете на самый крепкий кофе эспрессо, напиток может быть даже полезным. Он содержит мягкие стимуляторы, множество полезных веществ, в том числе витаминов. Как и чай, который содержит, помимо танина и кофеина, еще и антиоксиданты, особенно их много в зеленом чае.

Если по каким-то причинам вам нельзя употреблять продукты, содержащие кофеин, то можно заменить их травяным чаем. Особое внимание стоит уделить зеленому, травяному, с чабрецом, облепиховому чаям, пишет "Мегатюмень".