Натуральные молочные продукты помогут поддержать иммунитет в зимние морозы

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Начало декабря подарило жителям Урала и Сибири суровые морозы. Впереди – долгий зимний сезон, поэтому необходимо поддерживать иммунитет, тонус и работоспособность, в том числе, при помощи правильного рациона и режима питания. В холода рекомендуют отдать предпочтение более калорийным блюдам, а также продуктам с высоким содержанием витамином и микроэлементов. В их числе – натуральная молочная продукция.

В морозный период кисломолочные продукты должны быть в каждом доме. Именно творог, кефир, йогурты, ряженка помогают организму защититься от простудных заболеваний, которые преследуют всех в зимний сезон. Кроме того, в кисломолочных продуктах содержится молочный жир, который помогает организму усваивать кальций и защищает кожу от воздействия мороза и ветра.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, зимой усиливается дефицит ретиноидов, они известны как витамин А и содержатся в рыбьем жире, икре, печени, а также молочных продуктах: твороге, сырах и сливочном масле.

Зимой организм затрачивает большое количество энергии на то, чтобы противостоять вирусам и инфекциям. Кисломолочные напитки улучшают работу желудочно-кишечного тракта и микрофлору кишечника, способствует наилучшему усвоению полезных микроэлементов, помогает восстановить слизистую оболочку кишечника после кишечных инфекций или приёма антибиотиков.

Например, компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, выпускает линейку оздоровительных кисломолочных напитков под брендом "Живи здорОво!". В 2023 году этой торговой марке исполнилось 10 лет.

"Продукция изготавливается из качественного, своевременно охлажденного сырья. При производстве не используются консерванты, искусственные добавки. На предприятии сохранены многолетние традиции и рецепты, но при этом внедрены современное оборудование и закрытые автоматизированные линии", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

В начале 2023 года компания приняла участие в клинических исследованиях совместно с Тюменским государственным медицинским университетом. Эксперты изучали воздействие кисломолочных продуктов на организм человека. 20 добровольцев в возрасте от 34 до 74 лет в течение четырех месяцев употребляли по одному продукту ТМ "Живи здорОво!" и сдавали промежуточные анализы, при этом не имели других ограничений по питанию и образу жизни. В исследовании участвовали ацидофилин несладкий, биопростокваша, ацидофилин сладкий и наринэ, сообщили в пресс-службе компании.

Результаты оказались положительными: например, на фоне употребления кисломолочных напитков у участников купировалась изжога, прошла отрыжка, ушло чувство дискомфорта в животе, отмечалось улучшение общего самочувствия и даже снижение веса.

Как отмечает доцент кафедры терапии ТюмГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева, местный производитель хорошо себя зарекомендовал на рынке молочных продуктов. "Аналогичное исследование проводилось 7 лет назад, но длилось всего один месяц. И уже тогда удалось подтвердить оздоровительный эффект кисломолочных напитков", - поделилась она.

Помимо молочных продуктов, в ежедневном рационе зимой должны присутствовать зерновые продукты, сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), растительные масла, мясо и рыба. Стоит помнить о согревающих свойствах пряностей - имбиря, корицы, гвоздики. Пользу принесут фрукты, особенно с витамином С.

Не только укрепят иммунитет, но и повысят настроение питьевые йогурты десертной коллекции "Золотые луга": они выпускаются в яркой бутылке с уникальными вкусами "Лимонный пай", "Черничный пирог" и "Печеное яблоко-корица".