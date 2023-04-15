Рацион питания тюменцев выборочно оценит Тюменьстат

С 15 апреля по 4 мая Тюменьстат проведет выборочное наблюдение рациона питания населения.

На юге Тюменской области в обследование включены 480 домохозяйств, из них 300 в городах и 180 — в селах. В ХМАО-Югре в списке 500 семей, ЯНАО — 260, в том числе 420 и 200 — городских соответственно.

Предполагаются три вида опросников: для семьи в целом, для каждого ее представителя старше 14 лет и для детей до 14 лет.

Тюменцев спросят о привычном рационе питания, его энергетической и питательной ценности. Влияют ли привычки, социальные и экономические факторы на обеспечение полноценного и здорового питания? Также в анкете будут вопросы о состоянии здоровья, физической активности, употреблении алкоголя и курении, о следовании принципам здорового питания, сообщил Вслху.ру.