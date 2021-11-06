В Тюмени можно бесплатно отремонтировать велосипед

Бесплатные станции для ремонта велосипедов установлены в Тюмени в рамках инициативного бюджетирования. Всего их 17, они расположены в разных частях города.
Как рассказала исполнительный директор Федерации велосипедного спорта Тюменской области Екатерина Смыляева, в целом в Тюмени установлены 54 единицы велоинфраструктуры. Помимо велостанций к ним относятся велоскамьи и велопарковки. Встретить их можно по пути следования велосипедных дорожек.
"Инициативная группа велосипедистов выступила с предложением по установке велосипедной мебели в Тюмени. Я занималась подготовкой документов и подачей заявки на инициативное бюджетирование, а затем контролем и реализацией проекта. После подачи заявки мы запускали голосование в социальных сетях в поддержку инициативы, набрали победное количество голосов и прошли в топ-5 проектов, получивших одобрение", – поделилась Екатерина Смыляева.
По ее словам, веломебель очень востребована среди тюменцев. Однако нередки случаи, когда велостанции обворовывают, несмотря на антивандальные меры и нахождение под камерами, пишет "Тюменская область сегодня".
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