Тюменцы отправили добрые послания врачам моноинфекционного госпиталя ОКБ №1

Тюменцы отправили добрые пожелания и благодарности медицинским работникам моноинфекционного госпиталя Областной клинической больницы №1. Акцию провели представители регионального отделения "Молодой Гвардии".

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, в Тюмени была организована площадка, где всем желающим рассказывали о профилактике инсульта, обучали алгоритмам оказания первой помощи. В течение часа на площадке также работал пункт подписи открыток, где участники мероприятия писали слова благодарности врачам красной зоны.

"В период пандемии COVID-19 поддержка нужна не только пациентам, но и медицинским работникам. Из-за чрезмерной нагрузки на фоне сложившейся в стране эпидемиологической обстановки они проявляют мужество и героизм. Наша акция позволила тюменцам поддержать медиков, проявить заботу и доброту. Разумеется, все противоэпидемические меры при этом были соблюдены", — рассказал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Отметим, моноинфекционный госпиталь ОКБ №1 — самый большой в Тюмени. Там трудятся почти 600 медицинских работников.

"Важно поддерживать позитивное настроение у всех, кто столкнулся с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью серьезная, работы у медиков очень много. Чтобы количество поступающих в моногоспиталь пациентов начало снижаться, нужно, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию", – прокомментировал руководитель моноинфекционного госпиталя ОКБ №1 Алексей Барадулин.