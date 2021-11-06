Тюменские психологи детского телефона доверия получают до 30 звонков в сутки

Общероссийскому телефону доверия Тюменской области для детей, подростков и родителей исполнилось 11 лет. Психологи на протяжении этого времени помогают в трудных жизненных ситуациях, принимая до 30 звонков в сутки.

Как рассказала координатор работы консультантов детского телефона доверия Евгения Писарева, психологи-консультанты, работающие в службе, прошли спецподготовку. Без психологического образования и опыта консультирования на эту работу попасть никак нельзя. Перед

специалистами во время каждого звонка стоит задача: найти с абонентом причину их тревоги и найти выход из проблемы.

"Телефон работает круглосуточно. Если ребенку или взрослому необходима помощь и поддержка, важно оказать ее здесь и сейчас, снять остроту психоэмоционального напряжения, уберечь юного или взрослого собеседника от совершения опрометчивых поступков. Номер абонента не определяется, подтверждать свою личность не нужно", - сообщила Евгения Писарева.

Чаще всего дети делятся с психологами проблемами, которые связанные с отношениями с друзьями, сверстниками и родителями. Они рассказывают о школе и первой любви. Взрослых же волнуют отношения с их детьми и советы по воспитанию, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Анонимную и бесплатную помощь можно получить по телефону: 8-800-2000-122.