Юные тюменцы обращаются за консультацией на телефон доверия

В Тюмени увеличивается число звонков на телефон доверия 8-800-2000-122. Наиболее актуальными для детей и подростков остаются вопросы взаимоотношения с родителями, конфликтные отношения, а также отношения со сверстниками.

"Это доступный вид помощи. Воспользоваться можно круглосуточно, бесплатно и анонимно", - прокомментировала на заседании в гордуме Илона Осипова, заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На звонки тюменцев отвечают специалисты регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья". Через официальный сайт центр-семья72.рф можно записаться на очную встречу к психологу. На портале есть раздел "Вопрос-ответ" для граждан.

На официальном сайте "Телефона доверия" telefon-doveria.ru много полезной информации. В частности, раздел "Часто встречающиеся ситуации", которые могут помочь при конкретных обстоятельствах, сообщает Вслух.ру.