Тюменцы могут обратиться за помощью к психологу по телефону доверия

Более 4 тыс. звонков приняли в 2020 году специалисты тюменской Областной клинической психиатрической больницы по телефону доверия. Причинами для обращений за помощью становились одиночество, болезни, жестокое обращение близких, потеря жилья, отсутствие взаимопонимания в семье.

Как сообщили в пресс-службе Областной клинической психиатрической больницы, звонившие по круглосуточному телефону доверия признавались, что из-за стресса им трудно увидеть выход из сложившейся ситуации, самостоятельно справиться с навалившимися проблемами.

"Негативные эмоции и угнетающее состояние мешают человеку адекватно оценить ситуацию. Медицинские психологи помогают человеку найти в себе ресурсы для адаптации к новым условиям. Позвонившему на телефон доверия легче говорить в анонимном формате, это один из ключевых принципов работы. Своевременно оказанная деятельная помощь помогает избежать личностных, поведенческих, психических нарушений и расстройств", - объясняет врач-психотерапевт, руководитель Центра психотерапии и суицидальной превенции Областной клинической психиатрической больницы Ольга Тальчук.

Чаще по телефону доверия обращались взрослые. Специалисты помогают тюменцам найти причины жизненных невзгод: это может быть зависимость или неумение выстроить семейные отношения, общение с коллегами. В телефонном разговоре психологи подсказывают пути выхода из кризиса.

По словам главного врача больницы Евгения Родяшина, сотрудники, которые отвечают на звонки телефона доверия, регулярно проходят курсы и обучающие семинары, поэтому готовы к любым поворотам ситуации.