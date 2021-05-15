В трудных жизненных ситуациях тюменцы могут позвонить на телефон доверия

Телефоны доверия для взрослых и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, работают в Тюменской области. Если человек столкнулся с насилием в семье, прочими непростыми ситуациями, то помощь всегда доступна.

Специалисты оказывают психологическую помощь детям, тинейджерам и их родителям по детскому телефону доверия 8-800-200-01-22. Если человек или его знакомые столкнулись с насилием в семье, жестоким обращением с ребенком, злоупотреблением и другими серьезными проблемами, то нужно звонить в соцслужбу экстренного реагирования "Ребенок и семья" по номеру телефона 8-800-200-72-01. Кроме того, в региональном УМВД действует единый телефон доверия 8 (3452) 291-432, пишет "Тюменская область сегодня".