В Тюменской области работает детский телефон доверия

Сегодня, 17 мая, в России отмечается Международный день детского телефона доверия.

С 2010 года в субъектах РФ при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начал работать телефон с единым общероссийским номером 8-800-2000-122, по которому в круглосуточном режиме дети, а также их родители могут получить бесплатную и анонимную помощь. К единому номеру подключены 220 служб в 85 регионах страны, также запущен сайт.

"Чаще звонят, конечно, школьники. Обращения касаются налаживания отношений в семье, общения со сверстниками, первой любви и учебы. Родители задают вопросы по воспитанию и отношению с детьми. Поступают звонки и от пожилых людей, они чаще испытывают чувство одиночества", — отмечают специалисты службы.

Тюменская область стала одним из первых регионов, реализующих оказание экстренной психологической помощи в рамках работы телефона доверия. Специалисты приняли более 170 тысяч звонков.