Хурма поможет укрепить здоровье тюменцев

Осенью наступает сезон хурмы с низкой концентрацией кислот, поэтому потребление этого продукта благоприятно влияет на работу ЖКТ при язвенной болезни, болезни печени и почек. Ягода также полезна тюменцам из-за содержания йода.

Как рассказала диетолог Елена Дороднева, в наших широтах действует зона легкого йодного дефицита. Осенью следует уделить внимание сезонным фруктам, например, кушать хурму, виноград, яблоки последнего урожая.

Правильно выбирать мягкие плоды хурмы. Чем она менее зрелая, тем меньше вяжет. Если же ягода плотная, то ей нужно немного отлежаться и дозреть. В ней есть аскорбиновая кислота, полезные минералы, а главное – йод. По содержанию этого микроэлемента с хурмой может соревноваться только морская рыба.

"Не стоит забывать, что Тюменская область - зона легкого йодного дефицита. Он хорошо контролируется, но все же присутствует. Мы живем далеко от теплого южного моря, поэтому в регионах центральной России на обогащение рациона йодом необходимо обращать внимание", - добавила специалист.

Диетолог также советует включать в рацион фейхоа, морскую рыбу и гречку, пишет "АиФ - Западная Сибирь".