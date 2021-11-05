Тюменцев просят не кормить уток до зимы

Если тюменцы будут активно подкармливать уток осенью, то они не улетят на юг. Кормить их следует уже зимой, когда кормовая база скудна.

Как рассказала доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова, некоторые утки на озерах Тюмени остаются зимовать в городе. Виной тому тот факт, что горожане их активно подкармливают.

"Уже сформировалась оседлая популяция крякв, которые не улетают на зимовку и благополучно зимуют на незамерзающих водоемах. Кряквы зимуют на озере Оброчном на Лесобазе, в Гилевской роще, где ручей. Есть и еще пара мест", – поделилась наблюдениями орнитолог.

Также для здоровья птиц важно, чтобы их подкармливали правильно. Стоит отдать предпочтение зерновым продуктам, это может быть пшеница, овес, а также нежирный творог, салат, фрукты и так далее. Хлеб же для уток губителен, пишет "Тюменская область сегодня".