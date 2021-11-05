Инновационные форматы обучения используют в молодёжном центре Голышманово

Два новых профориентационных объединения открылись в Голышмановском молодёжном центре. Здесь используют инновационные форматы обучения.

Более 70 школьников посещают объединение "Юный инженер". Как рассказал педагог дополнительного образования Фёдор Трофимов, начиная со второго класса ребята постигают азы моделирования с помощью 3 D ручек. Школьники повзрослее осваивают электронный конструктор на платформе Ардуино и бесплатную компьютерную программу Tinkercad. Для этого требуются знания физики и английского языка. У воспитанников уже есть первые успехи.

В объединении "Всё просто" двенадцать школьников учатся фотографировать, снимать видеоролики и вести страницы в социальных сетях. Пока это пробная программа, но уже пользуется популярностью. Ребятам предлагают для изучения шесть модулей на выбор, самые насыщенные из них – фото- и видеодело. Сейчас слушатели этого курса заняты монтажом видеоролика о правилах дорожного движения, главными героями стали лего-человечки, пишет "Мегатюмень".