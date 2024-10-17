Тюменский филиал "Воина" обучит инструкторов для 16 регионов РФ

В Тюмени стартует третий поток обучения инструкторов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Обучение пройдет по программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности". В нем примут участие более 50 будущих инструкторов из 16 субъектов Российской Федерации.

Программа рассчитана на 620 часов и состоит из теоретического и практического блоков. Она позволит сформировать профессиональные компетенции, необходимые в сфере педагогической деятельности и преподавании военно-прикладных дисциплин допризывной молодежи.

Обучение организовано на базе педагогического института и института физической культуры ТюмГУ, спортивного стрелкового комплекса "Стальной азарт" и Детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса".

В 2024 году на базе тюменского филиала прошли обучение 186 инструкторов.