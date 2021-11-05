В Тюмени используют симуляционные технологии для повышения квалификации медиков

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Симуляционный центр действует в Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре (ОКФЦ). В нем открыты три кабинета с тренажерами, муляжами, функциональной кроватью, учебными симуляторами, где проводятся практические занятия для среднего медицинского персонала.

Как сообщили в пресс-службе ОКФЦ, медики отрабатывают здесь навыки оказания неотложной и экстренной помощи, сестринских манипуляций по уходу за тяжелобольными пациентами, осваивают и закрепляют другие профессиональные навыки.

Благодаря стараниям и креативности старшей медицинской сестры ОКФЦ Евгении Гребенщиковой обучение в СИМ–центре – процесс интересный. Здесь можно посетить мастер-класс, посмотреть видеоурок, решить задачи, имитирующие клинические ситуации.

"В обучении молодых специалистов поддерживают врачи и опытные медсестры. Старшие специалисты помогают молодым сотрудникам совершенствовать технику медманипуляций, готовить пациентов к исследованиям, соблюдать фармацевтический порядок, этику и деонтологию", - рассказывает о работе СИМ-центра и. о. главной медицинской сестры Ирина Толканова.

Сотрудники ОКФЦ подали заявку на участие в региональном конкурсе сестринских проектов "От идеи к практике", который проводят департамент здравоохранения Тюменской области и Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация.