Оплатить имущественные налоги тюменцам нужно до 1 декабря

Более 725 тысяч налоговых уведомлений направили собственникам транспортных средств, земельных участков, недвижимости в Тюменской области за период владения в течение 2020 года. В общей сложности им предстоит оплатить около 3 млрд рублей. Срок – до 1 декабря 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе управления ФНС по Тюменской области, большую часть суммы составляет транспортный налог – 1,7 млрд рублей. Его необходимо уплачивать владельцам легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. При этом для отдельных категорий граждан предусмотрена льгота за один легковой автомобиль до 150 л.с. Согласно региональному законодательству, от уплаты освобождаются: один из родителей в многодетной семье; один из родителей ребенка-инвалида; один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным; физические лица - владельцы электромобилей с мощностью до 150 л.с.

Узнать о действующих льготах тюменцы могут через сервис "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

На время нерабочей недели налоговая служба приостановила личный прием граждан, но стоит воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Здесь можно получить налоговое уведомление, сообщить, если данные некорректные или неполные, а также заплатить указанную сумму.

Уплатить налоги можно в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильное приложение. Для этого потребуется на выбор: QR–код или штрих-код; УИН в уведомлении; банковские реквизиты.

Граждане, не подключенные к электронному сервису "Личный кабинет", получат налоговые уведомления по Почте России. 4 ноября для почтовых отделений Тюменской области – выходной день. 5 ноября граждан будут принимать по графику субботы. 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме. Для получения письма потребуется паспорт, пишет "Вслух.ру".