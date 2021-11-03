Тюменский "Дым" вошел в лонг-лист "Золотой Маски"

Иммерсивный спектакль "ДЫМ." Театрального центра "Космос" вошел в список самых заметных спектаклей сезона 2020-2021 годов по мнению экспертного совета, сообщает пресс-служба "Космоса".

Премьера спектакля-инсталляции "ДЫМ." состоялась 9 мая 2021 года. В Тюмени его успели посмотреть уже около 9 тысяч зрителей, с 26 по 31 октября проект был представлен в Москве на фестивале современного искусства "Территория.Kids". Режиссер проекта – Владислав Тутак, художник – Женя Исаева, куратор – Александрина Шаклеева, они представили в сценическом виде графический роман Ольги Лаврентьевой Сурвило. Идея спектакля – воплотить в инсталляциях, звуках и предметах быта 30-х и 50-х годов жизнь и судьбу главной героини комикса – жительницы Ленинграда Валентины Сурвило.

Формат спектакля – интерактивная выставка, где каждый может погрузиться в атмосферу военных лет, слушая аудиодорожки, рассматривая предметы и конструкции. Зрители получают маршрутный лист с 17 пунктами, в котором каждая инсталляция – определенный этап жизни героини. Нет ни актеров, ни сопровождающего, можно свободно перемещаться по пространству, открывать все дверцы и находить ассоциации. Проект рассчитан в основном на подростковую аудиторию, он позволяет простым языком говорить с детьми на важные темы.

Руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева:

Попасть в лонг-лист "Золотой Маски" – это большая радость для нас. Впервые за почти пятилетнюю историю "Космоса" мы попали в поле зрения широкой профессиональной аудитории. Я считаю, что это результат упорной работы нашей команды и, конечно, уверена, что это не последнее и не самое большое достижение "Космоса". Здорово, что мы идём верным путём и наши проекты интересны не только Тюмени, но и всей России.

"Золотая Маска" – российская национальная премия и фестиваль. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол. Отбор спектаклей-участников и претендентов на премию осуществляют экспертные советы.