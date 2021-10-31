Юные актеры из Ялуторовска ставят спектакль по "Книге джунглей"

Детская театральная студия "Мы" в Ялуторовске готовит премьеру спектакля по книге Редьярда Киплинга "Книга джунглей". В постановке задействованы 52 актера, это ребята в возрасте от пяти до 14 лет.

Как рассказала руководитель студии, режиссер спектакля Татьяна Леонтьева, часть юных актеров для своих ролей, включающих трюковые элементы, полгода посещали цирковые занятия.

"В студии многие ребята занимаются уже четвертый год, они подросли и им интересно разговаривать не про что-то миленькое и веселенькое, а о злободневных проблемах: что такое предательство, коллективное чувство, любовь, ответственность. История о Маугли из заинтересовала", — рассказывает Татьяна Леонтьева.

В спектакле много волчат и взрослых волков, обезьян, есть птицы. Каждый ребенок нашел себе нишу и стал полезен. В процессе работы над спектаклем дети подробно разбирали повадки животных.

Постановку студия "Мы" реализует в сотрудничестве с цирком "Романтик". В течение полугода актеры, играющие обезьян, осваивали для роли сценические движения и трюки. В постановке есть элементы, которые они будут исполнять в воздухе с использованием ремней.

Планируется, что жители Ялуторовска увидят постановку в конце ноября, пишет ИА "Тюменская линия".