Спектакль о семейной памяти и связи поколений покажут тюменцам в День Победы

9 мая в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет показ документального спектакля "Бери и помни", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 16:00 и 18:00. Вход бесплатный по регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

Спектакль "Бери и помни" основан на воспоминаниях жителей Тюмени о родных, переживших годы войны. Он включает 8 историй, каждую из которых сопровождает предмет, связанный с героем рассказа.

Для каждой истории предусмотрено индивидуальное художественное оформление и предметный ряд. Визуальные элементы размещены в отдельных металлических конструкциях в форме кубов. Зрители будут переходить от куба к кубу, погружаясь в истории. Завершится спектакль общим действием: тюменцы смогут записать свою историю, чтобы сохранить ее как часть коллективной памяти, - сообщает АиФ-Тюмень.

— Спектакль "Бери и помни" поднимает важную тему — утрату связи между поколениями. Даже если материальные вещи исчезают, остаются слова, традиции и фотографии — словно телепорты в прошлое. Пока человек хранит воспоминания, он продолжает жить. Эта постановка стремится сохранить хрупкое и ценное, не позволяя тому, что связывает нас с прошлым, исчезнуть, — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

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