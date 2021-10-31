Тюменцы предпочитают безналичную оплату в общественном транспорте

По данным за сентябрь 2021 года, лишь 26% пассажиров общественного транспорта в Тюмени оплачивают проезд наличными средствами. Большинство пользуются транспортными картами или платят банковской картой.

Как рассказали в пресс-службе ТПАТП №1, транспортные средства предприятия впервые были оснащены устройствами, позволяющими приобрести билет в безналичной форме, еще в 2008 году. В настоящее время в Тюмени осуществляют пассажирские перевозки 475 автобусов ТПАТП №1. Из них 298 оснащены системами кондиционирования, а в 133 установлены USB-разъемы.

Ежедневно проводится проверка работоспособности систем кондиционирования, а USB-разъемы – проверяют при получении информации об их неисправности. Как правило, неисправности устраняются в период нерабочих дней.

В ТПАТП добавили, что причин для возникновения неисправностей множество: от обрыва проводов и перегоревшего предохранителя до действий самих пассажиров (заклеивание разъемов жевательными резинками, заполнение их обрывками бумаги, различные механические повреждения), пишет "Тюменская область сегодня".