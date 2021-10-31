Волонтеры-медики научат тюменских школьников оказывать первую помощь

Шесть команд тюменских старшеклассников, которые хотят связать свою жизнь с медициной, станут участниками просветительского проекта "ПрофМед", который организуют волонтеры-медики. Школьников обучат навыкам оказания первой помощи, полученные знания тут же проверят на практике.

Команды состоят из школьников по 10-15 человек – так каждый сможет усвоить материал. В рамках проекта они посетят занятия по оказанию первой помощи, лекции о донорстве и правовых основах. Финальным испытанием для команд станет применение знаний на практике. Будут разыграны аварии и станет понятно, справятся ли школьники в стрессовой ситуации.

"Мы имитируем конкретный случай. Недавно, например, делали имитацию аварии с автобусом. Ребята должны были быстро сориентироваться и оказать помощь. Они молодцы, справились", – поделилась волонтер-медик Валерия Новопашина.

В планах у волонтеров расширить географию на районы Тюменской области, чтобы школьники из деревень, которые не могут приехать в медицинский вуз и узнать, как проходит учеба, проверили свое желание в проекте, пишет "Вслух.ру".