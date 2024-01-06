Как помочь при алкогольном отравлении

Если человек испытывает тошноту и головокружение на фоне употребления алкогольных напитков, скорая не нужна. Прежде всего необходимо прекратить прием спиртного. Рекомендуется обильное питье обычной или столовой минеральной воды. Также следует принять энтеросорбент.

Если угнетено сознание, не прекращается рвота, которая не приносит облегчения, и наблюдаются судороги, то нужно в обязательном порядке вызвать скорую помощь.

До приезда медиков следует сделать следующее:

• согните больному руки в локтях и положите их под голову;

• уложите пострадавшего на правый бок;

• при отсутствии сознания, поднесите ватку, смоченную нашатырем, на расстояние 1 сантиметр к носу пациента;

• если человек в сознании, обеспечьте его обильным питьем и дайте ему сорбенты.

При отравлении алкоголем, спиртами и грибами обратитесь в ГБУЗ ТО ОКБ №2. На улице Мельникайте, 75 ст. 3 находится взрослое отделение. Несовершеннолетним оказывают помощь в детском приемном отделении на улице Мельникайте, 74 к 2, сообщает Тюменская область сегодня.