Как правильно оказать первую помощь при травмах, напомнила ортопед

"Если человек находится в сознании, нужно помочь ему занять удобное положение, осмотреть на предмет полученных травм и постараться зафиксировать поврежденную конечность. В случае сильной боли или подозрении на перелом не следует пытаться встать. Также нельзя давать пострадавшему медикаментов и пытаться выровнять поврежденную конечность, сопоставить переломы. Важно вызвать скорую помощь", - говорит травматолог-ортопед Анастасия Данилова.

Если пострадавший получил ушиб или растяжение, необходимо приложить к поврежденному месту холод, чтобы уменьшить отек и облегчить боль. Но нельзя прикладывать лед непосредственно к коже — это может вызвать обморожение.

Чтобы быть более устойчивым на скользких улицах, травматолог советует использовать накладные шипы для обуви. На рынке есть специальные накладные шипы, которые можно надеть на обувь. Они обеспечивают отличное сцепление с ледяной поверхностью. Также можно приклеить на подошву небольшие кусочки наждачной бумаги, - сообщает КП-Тюмень.