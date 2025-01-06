Тюменский комбустиолог дал советы по первой помощи при ожогах

О первой помощи при ожогах кожи рассказал Александр Поляков, заведующий ожоговым отделением ОКБ №1 (г. Тюмень).

Ожоги, полученные в результате использования пиротехники, часто случаются во время праздников. Важно знать, как оказать первую помощь, чтобы снизить тяжесть повреждения и предотвратить осложнения.

Важно при тяжелых глубоких или обширных ожогах - незамедлительно обращаться за медицинской помощью. А перед этим можно:

- прежде всего, удалить источник теплового воздействия. Если одежда загорелась, необходимо раздеть пострадавшего, но ни в коем случае нельзя снимать прилипшую к коже одежду.

- можно охладить поврежденный участок прохладной водой в течение 10-20 минут. Это поможет снизить температуру тканей и предотвратить более глубокое повреждение. Но нельзя использовать лед или холодные компрессы – они могут ухудшить состояние.

- необходимо защитить ожоговую поверхность от инфекции с помощью стерильной повязки. Но при этом нельзя использовать ватные диски, мази, зубную пасту или другие средства, что может ухудшить состояние и затруднить лечение.

- а также необходимо обеспечить покой, дать питье (если нет рвоты), - сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).