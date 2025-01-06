Тюменский комбустиолог дал советы по первой помощи при ожогах

О первой помощи при ожогах кожи рассказал Александр Поляков, заведующий ожоговым отделением ОКБ №1 (г. Тюмень).
Ожоги, полученные в результате использования пиротехники, часто случаются во время праздников. Важно знать, как оказать первую помощь, чтобы снизить тяжесть повреждения и предотвратить осложнения.
Важно при тяжелых глубоких или обширных ожогах - незамедлительно обращаться за медицинской помощью. А перед этим можно:
- прежде всего, удалить источник теплового воздействия. Если одежда загорелась, необходимо раздеть пострадавшего, но ни в коем случае нельзя снимать прилипшую к коже одежду.
- можно охладить поврежденный участок прохладной водой в течение 10-20 минут. Это поможет снизить температуру тканей и предотвратить более глубокое повреждение. Но нельзя использовать лед или холодные компрессы – они могут ухудшить состояние.
- необходимо защитить ожоговую поверхность от инфекции с помощью стерильной повязки. Но при этом нельзя использовать ватные диски, мази, зубную пасту или другие средства, что может ухудшить состояние и затруднить лечение.
- а также необходимо обеспечить покой, дать питье (если нет рвоты), - сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).
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