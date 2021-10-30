Трассу в Якутии построят с использованием тюменских разработок

Ученые Тюменского индустриального университета разработали новое конструктивное решение строительства автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах. Технологию используют в Якутии, где летом 2022 года будет проложено 53 км региональной трассы.

Исследователи полагают, что разработка будет актуальна для всех районов вечной мерзлоты, то есть для 60-65% территории России.

"Наше решение позволяет стабилизировать основание земляного полотна, то есть сохранять его в мерзлом состоянии в любое время года. Для этого решено обертывать валиком теплоизоляционный материал, который способствует сохранению мерзлоты в основании дороги и сокращает количество деформаций, возникающих при оттаивании", - поделился ассистент кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТИУ Зураб Шанхоев.

Благодаря этому, по его словам, в два-три раза возрастают межремонтный срок эксплуатации дороги и экономический эффект.

В качестве валика используется водонепроницаемый биг-бэг, набитый гранулированным теплоизоляционным материалом, а в лабораторных условиях применялся диатомит. Ближайшим аналогом решения выступает конструкция, в которой обертывающий материал анкерирован в мерзлый грунт металлом, но она выходит дороже и сложнее в использовании.

Зураб Шанхоев курирует проект совместно с научным руководителем, профессором кафедры Строительных конструкций ТИУ Алексеем Краевым с 2010 года. Решение запатентовано вузом, пишет ИА "Тюменская линия".