В Тюмени за сезон построят 12 км дорог

В Тюмени в рамках дорожного сезона проводятся строительные работы на 9 объектах, их общая протяжённость составит 12 километров, сообщили в администрации города.
Специалисты констатируют высокую степень готовности транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
На улице Фармана Салманова выполнено 88 процентов от запланированного объема работ. Идет процесс согласования и координации работ по прокладке сети отопления с профильной организацией.
А вот на улице Газовиков (участок улицы Муравленко) дорожники готовятся открыть движение уже на этой неделе.
В планировочном районе "Комаровский" в текущем сезоне будет построено 1,4 километра дорог. В следующем году работы здесь продолжатся, общая протяженность улично-дорожной сети составит 3,54 километра.
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