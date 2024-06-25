В Тюмени за сезон построят 12 км дорог

В Тюмени в рамках дорожного сезона проводятся строительные работы на 9 объектах, их общая протяжённость составит 12 километров, сообщили в администрации города.

Специалисты констатируют высокую степень готовности транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

На улице Фармана Салманова выполнено 88 процентов от запланированного объема работ. Идет процесс согласования и координации работ по прокладке сети отопления с профильной организацией.

А вот на улице Газовиков (участок улицы Муравленко) дорожники готовятся открыть движение уже на этой неделе.

В планировочном районе "Комаровский" в текущем сезоне будет построено 1,4 километра дорог. В следующем году работы здесь продолжатся, общая протяженность улично-дорожной сети составит 3,54 километра.