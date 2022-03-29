Руслан Кухарук рассказал о дорогах, которые будут построены в Тюмени этим летом

В Тюмени определены подрядчики на ремонт 80 % дорог этого года. Компании завершают подготовку к дорожно-строительному сезону, многие из них готовы зайти на объекты, определенные нацпроектом, уже с середины апреля, сообщил Руслан КУхарукв Telegram-канале.

"Сегодня подрядные организации завершают подготовку к началу дорожно-строительного сезона: завозят необходимые материалы, нанимают специалистов, покупают технику – делают все, чтобы быть готовыми зайти на объекты уже с середины следующего месяца. На нескольких участках подготовительные работы ведутся с конца прошлого года", - отметил Кухарук.

В число значимых объектов предстоящего сезона глава упомянул:

- строительство дорог в жилом районе Ново-Патрушево (ул. К. Посьета, ул. Никитина от ул. Посьета до ул. Монтажников) протяженностью 1,35 км;

- строительство новой дороги по ул. Т. Кармацкого, которая ведет к жилому району в квартале улиц Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура.

- дорога протяженностью 0,858 м в жилой застройке нового района на участке ул. Газовиков.

- продолжение строительства дороги в жилом районе Казарово. В этом году в планах ул. Павла Рощевского протяженностью 0,75 км.

В районе пешеходного моста через Туру, в створе с ул. Красноармейской, будет сделано лифтовое сооружение.

Капитальные ремонты дорог запланированы: на ул. Андрея Бушуева (примыкание к ул. Закалужской); в районе садоводческих обществ "Царево", "Большое Царево-1", "Большое Царево-2", "Большое Царево-3" – в общей сложности 3,4 км; на проезде к школе № 52 по ул. Хамита Ярми протяженностью 0,3 км и проезд между проезжими частями ул. Народной (по ул. Рождественской).

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году будет отремонтировано 26,23 км дорог. Контракты уже заключены. Работы пройдут на следующих объектах:

- ул. Владимира Полякова ( Старорощинское шоссе);

- ул. Мелиораторов;

- ул. Малая Боровская;

- ул. Кирова;

- ул. Бакинских Комиссаров;

- ул. Олимпийская;

- ул. Судоремонтная;

- ул. Молодежная (от ул. Николая Чаплина до ул. Червишевский тракт);

- ул. Луначарского и др.