В Тюмени продолжается строительство дорог

Новые автомобильные дороги в этом году появятся в Березняках, Ямальском-2, Восточном-2 и Ново-Патрушево, на улице Григория Алексеева и на подъездах к некоторым садоводческим товариществам будет произведен ремонт дорожного полотна. Многие объекты, на которых ведутся работы, включены в число наказов жителей, отметил зампредседателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думе Андрей Лазарев.

"Дорожники асфальтируют улицы в новых микрорайонах и меняют покрытие там, где это необходимо, используя новые технологии, передовой опыт и строго придерживаясь нормативов. Это позволяет областной столице занимать ведущие позиции во всероссийском рейтинге качества дорог", - сообщил депутат.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на объектах устанавливают знаки и светофоры. Так, новые электронные регулировщики движения появились у школы № 92 на ул. Дмитрия Менделеева, рядом с многоэтажками на Николая Федорова, 11 и Мелиораторов, 13, на перекрестке Уездной и Обдорской. Дополнительные светофоры установят и в других районах Тюмени.

Андрей Лазарев подчеркнул, что качество строительства и ремонта дорог местного значения, как и меры по обеспечению безопасности водителей и пешеходов, – ключевые показатели муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021-2026 годы", реализацию которой контролируют депутаты гордумы.