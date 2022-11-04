Стали известны дорожные планы Тюмени на 2023 год

Запланировано строительство дорог в заречной части, Тюменской слободе, Ново-Патрушево. В городском бюджете заложено 2 млрд 100 млн 736 тысяч рублей на эти цели, сообщает Вслух.ру.

В 2023 году планируется строительство дороги на Газовиков, в жилой застройке в районе Муравленко. А также в районе Казарово (на улицах Земляничной, Яблоневой, Петра Бабичева), в Березняках (на улицах Чимеевской, Стрежевой, Каскаринской), на улице Зимней в Велижанском жилом районе. Продолжится строительство улицы Тимофея Кармацкого от Алебашевской до Мельникайте вдоль реки Туры.

В плане строительство дороги на Калинина в границах улиц Губернской - Закалужской - Московского тракта; магистрали в Ново-Патрушево — улицы К. Посьета, Никитина от Посьета до Монтажников.

Продолжение строительства транспортной развязки на улицах Мельникайте - Дружбы в 2023 году обойдется бюджету в 1 млрд 54 млн 786 рублей. В эту сумму входит и строительный контроль.

В бюджет заложена и разработка проектной документации нескольких объектов. Это мост через реку Туру с путепроводом через ул. Щербакова, 2-ю Луговую - до улицы Коммунистической. Подземный пешеходный тоннель через улицу Первомайскую - Осипенко с выходом на набережную Туры (напомним, что благоустройство на Дзержинского намерены завершить в 2022 году). Автомобильный тоннель в створе улиц Первомайской и Калинина с пересечением железнодорожных путей, транспортная развязка на Калинина — Закалужской.

Будет запроектировано строительство улиц Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной, Брестской - от Белинского до Аккумуляторной.

10 ноября с 18 до 20 часов в администрации Тюмени пройдут публичные слушания по проекту бюджета города на 2023 год и на плановый период. Могут присутствовать все желающие.