У озера Алебашево в Тюмени за год построят четыре улицы

Четыре новые улицы построят в Тюмени по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2024 году, сообщает Главное управление строительства региона.

Улицы появятся в районе озера Алебашево, их общая протяжённость составит более 3,5 км.

"Сегодня этих улиц ещё нет на карте. Мы видим, как активно застраивается территория возле озера Алебашево, поэтому стараемся создать для новосёлов комфортную среду уже сейчас. Это обеспечит темпы жилищного строительства и создаст благоприятные условия проживания", - рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Новые дороги по программе "Стимул" строят в Тюменской области с 2020 года. осенью прошлого года ул. Тимофея Кармацкого стала пятым объектом, реализованным в рамках данного механизма. По условиям программы 27% стоимости строительства оплачивает федеральный бюджет. А регион берёт на себя обязательства ввода определённого количества квадратных метров жилья. Программа призвана стимулировать жилищное строительство за счёт развития сопутствующей инфраструктуры. Также по этой программе в 2023 году были построены четыре улицы в жилом районе "Алебашево" общей протяжённостью 1,62 км. Это ул. Е. Войнова, ул. Братьев Бондаревых, улицы №7 и №8.