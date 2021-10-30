Пандемия не мешает росту деловой активности в Тюмени

Количество иногородних предпринимателей, участвующих в мероприятиях "Тюменской ярмарки", в 2021 году увеличилось, несмотря на пандемию и ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в департаменте потребительского рынка Администрации города.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков, растет число и участников, и самих мероприятий. А предпринимателей из других регионов на ярмарки приезжает на 15% больше, чем в прошлом году.

"Прирост может быть и невеликий, но показательный. Он подтверждает тот факт, что покупательская способность в Тюмени стабильно высокая. Областная столица может смело называться центром делового туризма", - прокомментировал руководитель.

Он добавил, что ведется работа над расширением возможностей самого выставочного зала. В частности, рассматриваются варианты проведения в следующем году музыкального фестиваля, который можно совместить с ярмаркой местных и иногородних производителей продуктов и напитков, то есть организовать своеобразный "октоберфест" по-тюменски.