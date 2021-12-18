Более 200 тысяч человек посетили ярмарки в Выставочном зале Тюмени за 2021 год

В Выставочном зале Тюмени в 2021 году провели 13 специализированных выставок-ярмарок, их посетили в общей сложности более 200 тысяч человек. География участников также была широкой: от Камчатки до Москвы, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города.

"Центральные регионы страны, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, в общем, представители всех федеральных округов были гостями Тюмени. Деловой туризм, особенно по сравнению с прошлым годом, значительно вырос. Говорить о полном восстановлении пока не приходится, но прогресс налицо. Это видно даже по последней в этом году новогодней ярмарке, которая стартовала 16 декабря и уже собрала около 130 участников", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Также выставочная площадка наладила с сотрудничество с Тюменской гильдией мастеров, дизайн-маркетом IGOLKAMarket, которые собирают немалую аудиторию. В 2022 году центральным мероприятием станет III Градостроительный форум Тюменской области на тему "Современное строительство и архитектура: развитие строительной отрасли; реализация национальных проектов в регионе", который пройдёт под патронажем Главного управления строительства Тюменской области.