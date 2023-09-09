"Тюменской ярмарке" исполнилось 30 лет

За время существования "Тюменской ярмарки" проведены более тысячи выставок, фестивалей, конкурсов и ярмарок. Среди участников мероприятий были представители более 20 стран. - Выставочный зал остается единственным в Тюменской области пространством с постоянно готовыми для экспозиций 2,7 тысячами квадратных метров, к этому нужно добавить более двух тысяч на улице, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Асего за 30 лет его посетило более шести миллионов человек. ПАО "СИБУР", совместно с партнерами, проводит Четвертый открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства "PETROCHEM SKILLS-2023". Во второй половине сентября все внимание дачникам. В рамках выставки "Осенний cад и огород", 16 сентября пройдет первый городской праздник урожая "Удачный сезон" от Радио Дача.

По материалам департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.