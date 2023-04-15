Активный отдых презентуют на Тюменской ярмарке

Более 50 участников из различных регионов России с 19 по 23 апреля представят товары для активного отдыха на специализированной выставке "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" в тюменском Выставочном зале.

- С каждым годом наш регион становится все более интересным для любителей туризма. Участников и предлагаемых ими товаров, услуг становится все больше, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Одежда и обувь, лодки и моторы, оборудование и снаряжение, удочки и приманки, ножи и аксессуары - далеко не полный перечень товаров, представленных предпринимателями из Екатеринбурга, Златоуста, Ижевска, Краснодарского края, Москвы, Башкортостана, Ворсмы и Самары.

Во время выставки будет работать интерактивный стенд VisitTyumen, благодаря которому можно будет познакомиться с турами по Тюменской области во всем их разнообразии.

На выставке будет представлен информационный стенд Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тюменской области, на котором можно получить консультации о безопасности на водных объектах в летний и зимний период, об аттестации на право управления маломерными судами, проверить свои теоретические знания для сдачи экзаменов на право управления таким транспортом, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации г. Тюмени.