Рекорды посещаемости регистрирует тюменская ярмарка

Весна этого года стала самым посещаемым сезоном для тюменского Выставочного зала за последнее время.

- Мы это связываем с разнообразием мероприятий, одно из которых позволило установить своеобразный рекорд посещаемости, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

- За один день пришло пять тысяч триста человек. Именно столько жителей Тюмени и гостей города собралось на фестивале спорта "ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ". Здесь работали восемь спортивных площадок: пауэрлифтинг, ММА, бодибилдинг, стрит-воркаут, силовой экстрим, кроссфит, армрестлинг.

Зрителям представилась уникальная возможность познакомиться с силовыми спортивными дисциплинами в одном месте. Все желающие здесь же могли выполнить нормативы "ГТО". По словам главы города Руслана Кухарука при таком интересе и поддержке есть вероятность, что фестиваль станет ежегодным.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.