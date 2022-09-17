"Тюменская Ярмарка" соберет профессионалов, предпринимателей и рокеров

Открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства PETROCHEMSKILLS-2022, юбилейная выставка "Тюменская марка" и рок-фестиваль Сентябрьфест стали главными событиями первого осеннего месяца в Выставочном зале.

- На нашей площадке уже третий год проводился этап worldskills, который совместно с партнёрами организует ПАО "СИБУР", - говорит генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

По словам экспертов, с каждым годом таких примеров становится все больше, а готовность к конкурсу все серьезнее. В эти же выходные в тюменском Выставочном зале пройдёт финал 20-го конкурса "Тюменская марка", на котором местные предприниматели презентуют свои товары и услуги.

Для удобства посетителей все экспозиции участников выставки разделены на сферы. В их числе "Производство и технологии", "Здоровье и красота", "Продукты питания" и многое другое. Завершит сентябрьскую программу рок-фестиваль.

Помимо собственно музыкального и гастрономического события именно на Сентябрьфесте пройдёт закрытие мотосезона. Байкеры со всей Тюменской области и соседних регионов станут полноценными участниками фестиваля, который состоится в течение трёх дней: с 23 по 25 сентября.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации г. Тюмени.