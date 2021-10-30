В Тюмени отмечался низкий уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в Тюмени в 2020 году оценивался как низкий, за последние пять лет сильных изменения по этому показателю не произошло. Тяжелых металлов и аммиака в атмосфере за этот период не было зафиксировано.

Как сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области со ссылкой на Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в прошлом году среднегодовые концентрации загрязняющих веществ, в том числе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, бензапирена, фенола, формальдегида, углерода фиксировались ниже предельно допустимой нормы.

Незначительно превышали допустимый уровень максимальные концентрации загрязняющих веществ, установленные для разовых значений (отмечались один раз в год): фенола – 4.1 ПДКм.р., взвешенных веществ – 1.0 ПДКм.р., оксида углерода – 1.5 ПДКм.р., диоксида азота – 1.2 ПДКм.р., формальдегида – 1.4 ПДКм.р.

Фактов высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха не отмечалось. За последние пять лет загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, сероводородом, оксидом углерода, оксидом и диоксидом азота, аммиаком, фенолом, формальдегидом, бенз(а)пиреном, хлором и его соединениями, углеводородами, тяжелыми металлами в населенных пунктах Тюменской области не зарегистрировано, пишет "Тюменская область сегодня".