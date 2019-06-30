В Тюмени предлагают наладить слежение за качеством атмосферного воздуха

17:17 30 июня 2019
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pixabay.com

Тюменские представители партийного проекта "Чистая страна" предложили федеральным властям организовать информационно-аналитическую систему качества атмосферного воздуха в городах с населением более 100 тыс. человек.

Как рассказала руководитель тюменского общественного совета проекта "Чистая страна" Елена Острягина, подобная система позволит автоматически, в онлайн режиме, контролировать вредные выбросы в рамках национального мониторинга состояния атмосферного воздуха с обязательной публикацией таких данных в интернете. Также предлагается увеличить количество метеорологических постов в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"Необходимость этого уже ощущается в Тюмени. Во время обсуждения резолюции всероссийского экологического форума "Чистая страна" говорили о недостаточном количестве действующих постов. Тюмень растёт, и состояние воздуха в различных районах города нуждается в повышенном контроле. Именно поэтому наши активисты выступили с инициативой внесения изменений в федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части снижения загрязнения атмосферного воздуха, чему также должно способствовать расширение территории лесопарковых зелёных поясов вокруг городов", - отметила Елена Острягина.

Теги: воздух , мониторинг , экология
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