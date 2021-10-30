Тюменские врачи провели эндопротезирование сустава пациентке из Севастополя

Фото пресс-службы ОКБ №1

Более 150 операция по эндопротезированию тазобедренных суставов провели врачи травматолого-ортопедического отделения тюменской ОКБ №1 с начала 2021 года. Одной из пациенток стала врач-хирург из Севастополя, которая обратилась в тюменскую больницу по рекомендациям коллег.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ №1, после давней травмы у женщины развился артроз, из-за чего она не могла сгибать ногу, но свыклась со своим состоянием и не обращала внимания на боли, даже занималась спортом. Однако самочувствие со временем ухудшалось, это начало мешать профессиональной деятельности. Пациентка обратилась к тюменскому травматологу-ортопеду Андрею Стасюку.

Эндопротезирование - наиболее эффективный метод лечения артроза. Современные протезы производятся из специальных материалов, совместимых с тканями организма и имеющих очень большой срок службы. "Мы заменяем тазобедренный и коленный суставы, как полностью, так и частично. Эти операции технически сложные и высокотехнологичные. Тем не менее, в нашем отделении есть все необходимое, чтобы оказывать современную помощь", — отметил Андрей Стасюк.

Операция для севастопольской пациентки прошла успешно. В ближайший месяц она будет передвигаться при помощи костылей, зато потом уже не нужно будет задумываться о том, как сесть или встать.

Отметим, такие операции проводятся при артрозе тазобедренного сустава, переломе шейки бедра и других, не менее серьезных заболеваниях, которые могут привести к ограничению подвижности сустава.