Хирурги в Тюмени удалили опасную опухоль у мальчика и ему спасли жизнь

Три года назад Даниилу диагностировали новообразование в грудной клетке около сердца, которую из-за расположения было технически сложно удалить - уникальную по сложности операцию успешно выполнили в Областной клинической больнице №1.

"Все началось с обычной простуды. Потом на КТ выявили опухоль. Поначалу она была не очень большая, но оперировать ее врачи не брались из-за опасного месторасположения. Мы обращались в разные центры и клиники — везде отказ. Опухоль начала расти, медлить было нельзя. На одном из консилиумов счастливый случай нас свел с доктором Натальей Машкиной", - рассказала мама ребенка Анастасия Кучарова.

По словам детского торакального хирурга ОКБ №1 Натальи Машкиной, новообразование располагалось слишком близко к сердцу и крупным кровеносным сосудам и занимало 1/3 часть правой половины грудной клетки, сильно сдавливая легкое ребенка. "Было очень опасно технически проводить такую операцию. Однако если этого не сделать, то для мальчика все могло бы закончится трагически", - оттиметила она.

После обсуждения на консилиуме всех рисков и возможных осложнений врачи приступили к сложной операции. "Сначала через видеодоступ мы убедились, что опухоль не прорастает в легкое и легочные сосуды. Биопсия выявила её доброкачественность. Далее была длительная и скрупулезная работа торакальных хирургов – они аккуратно отделяли опухоль от соседних тканей. Операция длилась около 7 часов. Все прошло без осложнений – это была наша общая большая победа!" - рассказал завотделением торакальной хирургии ОКБ №1 Максим Кобелев.

Даниил хорошо перенес операцию и уже прошел реабилитацию. В этом году мальчику предстоит пойти в первый класс, сообщили в депздраве ТО.